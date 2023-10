Atelier « Snoezelen » Centre social Cocteau Villeneuve-d’Ascq Catégories d’Évènement: Nord

Villeneuve-d'Ascq Atelier « Snoezelen » Centre social Cocteau Villeneuve-d’Ascq, 15 novembre 2023, Villeneuve-d'Ascq. Atelier « Snoezelen » Mercredi 15 novembre, 10h00 Centre social Cocteau 1€ par famille – Inscriptions auprès du centre social Cocteau Mercredi 15 novembre 2023, atelier « Snoezelen » (découverte sensorielle/ détente) au centre social Cocteau

Le snoezelen est une pratique de stimulation multisensorielle accompagnée et contrôlée, visant à éveiller, canaliser ou entretenir la sensorialité de la personne stimulée, dans une ambiance sécurisante.

Tarifs : 1€ par famille

Inscription : Mail : contact@centresocialcocteau.fr

