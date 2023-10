Atelier réflecteur de radiateur Centre social cocteau Villeneuve-d’Ascq Catégories d’Évènement: Nord

Villeneuve-d'Ascq Atelier réflecteur de radiateur Centre social cocteau Villeneuve-d’Ascq, 9 novembre 2023, Villeneuve-d'Ascq. Atelier réflecteur de radiateur Jeudi 9 novembre, 09h30 Centre social cocteau Gratuit sur inscription Rendez-vous au centre social Cocteau, jeudi 9 novembre 2023 à 9h30, pour apprendre à fabriquer un réflecteur de radiateur avec Sylvain Touzé du service Développement Durable.

La chaleur est trop précieuse pour la laisser filer à travers le mur. Si vous êtes équipé d’un chauffage central, le réflecteur discrètement placé derrière le radiateur vous permettra de renvoyer une partie de la chaleur vers l’intérieur du logement grâce à sa surface réfléchissante. Pour plus de précisions pensez à prendre les mesures du radiateur à équiper et identifiez les découpes éventuelles pour glisser le réflecteur entre les fixations murales du radiateur. A vos ciseaux ! Inscriptions Inscriptions via le formulaire en ligne sur le site internet de la ville : https://reservations.villeneuvedascq.fr/event/ateliersdd_octobre23 Attention : une fois l’atelier sélectionné, pensez à valider votre panier pour confirmer votre réservation. Vous recevrez ensuite un mail récapitulatif avec le billet de réservation. Il peut vous être demandé lors de l’atelier. Inscription sur liste d’attente Vous vouliez participer à l’atelier mais il est complet ?

Vous avez la possibilité de vous inscrire sur liste d'attente. En cas de désistement de l'un des participants, le service développement durable prendra contact avec vous par mail ou téléphone. Pour s'inscrire sur liste d'attente : https://www.villeneuvedascq.fr/formulaire/inscription-sur-liste-d-attente-

