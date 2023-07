Loto familial en plein air Centre social Cocteau Villeneuve-d’Ascq Catégories d’Évènement: Nord

Loto familial en plein air

Vendredi 21 juillet, 19h00

Centre social Cocteau

Sur inscription

Loto familial en plein air autofinancé par les séniors pour un séjour en Baie de Somme. Rendez-vous le vendredi 21 juillet à 19h au Centre social Cocteau. Inscription obligatoire 03 20 05 17 59

contact@centresocialcocteau.fr

Centre social Cocteau
44 rue contrescarpe
59650 Villeneuve d'Ascq
Villeneuve-d'Ascq
59650
Babylone
Nord
Hauts-de-France

