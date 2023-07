Cet évènement est passé Partir en Livre – Créations manuelles Centre social Cocteau Villeneuve-d’Ascq Catégories d’Évènement: Nord

Partir en Livre – Créations manuelles

5 – 19 juillet, les mercredis

Centre social Cocteau

Gratuit

Mercredi 5, 12 et 19 juillet de 15h à 17h

« Juillet'Arts » à la bibliothèque du Centre Social Cocteau : créations manuelles sur le thème du bateau.

Plus d'infos sur : www.partir-en-livre.fr

Centre social Cocteau
44 rue contrescarpe
59650 Villeneuve d'Ascq
Villeneuve-d'Ascq

2023-07-05T15:00:00+02:00 – 2023-07-05T17:00:00+02:00

