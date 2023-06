Soirée guinguette Centre social Cocteau Villeneuve-d’Ascq Villeneuve-d'Ascq Catégories d’Évènement: Nord

Villeneuve-d'Ascq Soirée guinguette Centre social Cocteau Villeneuve-d’Ascq, 30 juin 2023, Villeneuve-d'Ascq. Soirée guinguette Vendredi 30 juin, 16h30 Centre social Cocteau Payant – Réservation Vendredi 30 juin 2023 dès 16h30 au terrain de basket Contrescarpe, le Centre Social Cocteau organise une soirée guinguette. Strucures gonflables, stand maquillage, atelier loisirs créatifs, vente crèpes

À partir de 19h : Repas

Formule repas sur réservation à 7€ (3€ enfants -8ans) (1 boisson + accès buffet froid)

Formule repas sur réservation à 7€ (3€ enfants -8ans) (1 boisson + accès buffet froid) Dès 21h : soirée dansante DJ Réservation : 03 20 05 17 59

Centre social Cocteau 44 rue contrescarpe 59650 Villeneuve d'Ascq Villeneuve-d'Ascq 59650 Babylone Nord Hauts-de-France
Réservation : 03 20 05 17 59
contact@centresocialcocteau.fr

2023-06-30T16:30:00+02:00 – 2023-06-30T22:00:00+02:00

