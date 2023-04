Vente de crêpes Centre social Cocteau Villeneuve-d'Ascq Catégories d’évènement: Nord

Villeneuve-d'Ascq

Vente de crêpes Centre social Cocteau, 31 mars 2023, Villeneuve-d'Ascq. Vente de crêpes Vendredi 31 mars, 16h30 Centre social Cocteau Le centre social Cocteau organise une vente de crêpes vendredi 31 mars 2023 pour financer un séjour des séniors au marché de Noël de Strasbourg en décembre. Au choix : Crêpe nature : 0,5€

Au sucre : 1€ sur place uniquement

Au chocolat : 1€ sur place uniquement

à la confiture : 1€ sur place uniquement Commande Vous pouvez passer commande pour les natures uniquement au 03 20 05 17 59 ou par mail : contact@centresocialcocteau.fr

Les crêpes sont confectionnées le jour même et seront mises en vente entre 16h30 et 18h Centre social Cocteau 44 rue contrescarpe 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59650 Babylone Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03 20 05 17 59 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@centresocialcocteau.fr »}] [{« link »: « mailto:contact@centresocialcocteau.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-31T16:30:00+02:00 – 2023-03-31T18:00:00+02:00

