Auberge espagnole poétique Centre social Cocteau, 24 mars 2023, Villeneuve-d'Ascq. Auberge espagnole poétique Vendredi 24 mars, 17h00 Centre social Cocteau Gratuit sur inscription La bibliothèque Cocteau propose de passer une fin de journée entre poèmes et activités manuelles vendredi 24 mars de 17h à 21h. Venez fêter le printemps des poètes !

Haïkus, poésie de papier, tissage de fils de laine, dessins à la craie … amenez un pique-nique à partager, la bibliothèque vous offre boissons et dessert.

Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte.

Places limitées – inscription à l’acceuil du centre social Cocteau

Tél. 03 20 05 17 59

Tél. 03 20 05 17 59

Mail : contact@centresocialcocteau.fr Centre social Cocteau 44 rue contrescarpe 59650 Villeneuve d'Ascq

2023-03-24T17:00:00+01:00 – 2023-03-24T21:00:00+01:00

