Semaine de la petite enfance : temps fort au centre social Cocteau Centre social Cocteau, 18 mars 2023, Villeneuve-d'Ascq. Semaine de la petite enfance : temps fort au centre social Cocteau Samedi 18 mars, 09h30 Centre social Cocteau Gratuit – ouvert à tous sans inscription Le centre social Cocteau organise une matinée temps fort à l’occasion de la semaine de la petite enfance samedi 18 mars 2023 de 9h30 à 11h30 à la salle de la Contrescarpe. Au programme : des ateliers parents / enfants 0-3 ans: ateler de psychomotricité

atelier pop encre

atelier pop textile 3-6 ans : atelier carte pop-up

atelier sprotif

atelier pop danse

atelier éveil musical Pour toute la famille contes et histoires toutes les 10 min

fresque collective

atelier maquillage

animation marionnettes (10h, 10h30, 11h, 11h30

atelier émotion à emporter à 10h15

atelier haut en couleurs Suivi d’un apéro convivial Centre social Cocteau 44 rue contrescarpe 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59650 Babylone Nord Hauts-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

