Nouvel An Chinois 2023 Samedi 21 janvier, 15h00 Centre social Cocteau

Le nombre d’accueil est limité, merci de nous contacter par le formulaire de contact: https://www.chineseculturecenter.net/contact Ci-dessous le détail du évènement : https://www.chineseculturecenter.net/%C3%A9v%C3%A9nements/nouvel-an-chinois-2023

Association de la culture chinoise organisera une fête le samedi 21 janvier au centre social Cocteau en collaboration avec la bibliothèque du centre Centre social Cocteau 44 rue contrescarpe 59650 Villeneuve d’Ascq Babylone Villeneuve-d’Ascq 59650 Nord Hauts-de-France Le 21 janvier 2023 au Centre Social Cocteau

Accueil du public à partir de 15 heures

PAF Adulte : 2 euros Enfant de plus de 3 ans : 1 euro Enfant de moins de 3 ans : gratuit La fête se terminera à 20 heures Présentation du nouvel an chinois(les célébrations et les coutumes) Nos souhaits, Vœux du nouvel an chinois Écrire des souhaits sur papier rouge, symbole de chance Atelier de calligraphie, de peinture chinoise Atelier manuel : Papier découpé chinois Danse/Chanson chinoise

Jeux: Rébus chinois Quizz sur la culture chinoise Devinette par langage corporel Pause de dégustation de ravioli chinois Séances de lecture pour les enfants

