Fête de Barriol Centre social Christian Chèze Arles, 10 juin 2023, Arles.

Fête de Barriol Samedi 10 juin, 14h30 Centre social Christian Chèze

L’après-midi et la soirée seront festives sur la place Maurice-Thorez à Barriol pour ce rendez-vous avec les habitants du quartier, où tous les Arlésiens sont les bienvenus. Au programme : du rugby, de la pétanque, de la boxe, du tennis, du toboggan aquatique, des jeux et de la culture, un stand de maquillage et de photo booth, des gourmandises, un goûter, un concert. Toutes ces animations sont proposées en partenariat avec de nombreuses associations, des structures socio-culturelles et des bénévoles.

Centre social Christian Chèze Place Maurice Thorez, 13200 Arles Arles 13200 Barriol Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 90 96 84 41

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-10T14:30:00+02:00 – 2023-06-10T21:30:00+02:00

2023-06-10T14:30:00+02:00 – 2023-06-10T21:30:00+02:00