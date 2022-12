Noel: Solidarité et Vivre-ensemble Centre Social Centre Ville, Villeneuve d’Ascq Yvetot Catégories d’évènement: Seine-Maritime

Noel: Solidarité et Vivre-ensemble Centre Social Centre Ville, Villeneuve d’Ascq, 22 décembre 2022, Yvetot. Noel: Solidarité et Vivre-ensemble Jeudi 22 décembre, 14h00 Centre Social Centre Ville, Villeneuve d’Ascq

sur inscription, habitants en QPV, gratuit

Noël « Solidarité et Vivre-ensemble » avec un spectacle, des chansons des enfants et une exposition des cartes réalisées par ces derniers où ils disent avec leurs mots ce qu’est le « vivre-ensemble » Centre Social Centre Ville, Villeneuve d’Ascq 20 Rue des Victoires Yvetot 76190 Seine-Maritime Normandie Avec les enfants de centres de loisirs et familles en QPV nous organisons le goûter de Noel sur la thématique « Solidarité et Vivre-ensemble » avec un spectacle, des chansons et une exposition des cartes réalisées par les enfants où ils disent avec leurs mots ce qu’est le « vivre-ensemble ». Les cartes seront échangées avec les personnes âgées et les résidents de Foyers au mois de Mai. L’occasion de sensibiliser les familles sur place sur l’importance du vivre-ensemble.

2022-12-22T14:00:00+01:00

2022-12-22T17:00:00+01:00

