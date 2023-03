Racontez-moi les contes en kamishibai Centre social centre ville Villeneuve-d'Ascq Catégories d’Évènement: Nord

Racontez-moi les contes en kamishibai Centre social centre ville, 22 mars 2023, Villeneuve-d'Ascq. Racontez-moi les contes en kamishibai Mercredi 22 mars, 14h30 Centre social centre ville Mercredi 22 mars 2023 de 14h30 à 15h, venez découvrir les contes créés en kamishibai par le groupe d’adultes en apprentissage de la langue française du Centre Social Centre Ville et en partenariat avec l’Atelier 2.

Deux contes inventés et revisités tout en douceur pour les petites et les grandes oreilles.

Pour les enfants de 3/5 ans

Gratuit

Réservation : 03 66 19 40 70 Centre social centre ville 2 rue des Vétérans 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59650 Hôtel-de-Ville Nord Hauts-de-France 03 20 91 46 95 http://www.centresocial-centreville.com/ [{« type »: « phone », « value »: « 03 66 19 40 70 »}] Le Centre Social Centre Ville vous accueille du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 18h. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

