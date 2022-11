Marché de Noël avec la Maison de quartier Jacques-Brel Centre social centre ville Villeneuve-d'Ascq Catégories d’évènement: Nord

Marché de Noël avec la Maison de quartier Jacques-Brel
Mercredi 14 décembre, 09h00

Entrée libre

Mercredi 14 décembre 2022, la Maison de quartier Jacques-Brel organise un marché de Noël de 9h à 17h, au centre social Centre-Ville. Centre social centre ville 2 rue des Vétérans 59650 Villeneuve d’Ascq Hôtel-de-Ville Villeneuve-d’Ascq 59650 Nord Hauts-de-France

03 20 91 46 95 http://www.centresocial-centreville.com/ Le Centre Social Centre Ville vous accueille du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 18h. Mercredi 14 décembre 2022, la Maison de quartier Jacques-Brel organise un marché de Noël de 9h à 17h, au centre social Centre-Ville.

2022-12-14T09:00:00+01:00

2022-12-14T17:00:00+01:00

