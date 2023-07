STAGE VITROLLYWOOD : Tous unis contre le racisme (Centre social Calcaïra) centre social Calcaïra, La Frescoule Vitrolles, 10 juillet 2023, Vitrolles.

Du 10 au 13 juillet, nous encadrons en partenariat avec le centre social Calcaïra, un stage d’initiation à la réalisation audiovisuelle s’articulant autour de la thématique du racisme et de la discrimination.

Le groupe composé d’une douzaine de participants ( âgés entre 12 et 18 ans ) réalisera collectivement la parodie du film d’animation Vice-Versa de Pete Docter et Ronaldo Del Carmen. Ils devront revisiter le scénario original du film en intégrant une des discriminations suivantes : Discrimination liée à l’origine ou Discrimination liée à l’âge.

Au cours de ce stage, les participants bénéficie d’une sensibilisation thématique et d’une initiation aux outils audiovisuels (sensibilisation au cinéma, introduction aux techniques d’écriture et de mise en scène, prise en main du matériel de prise de vue et de son).

La production réalisée par les participants sera présentée publiquement lors de la cérémonie de clôture du festival en octobre, puis diffusée plus largement sur internet.

