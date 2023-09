fest deiz centre social, Brest (29) fest deiz centre social, Brest (29), 22 octobre 2023, . fest deiz Dimanche 22 octobre, 14h30 centre social, Brest (29) 0 4 groupes Danses enfants de 16h à 17h source : événement fest deiz publié sur AgendaTrad centre social, Brest (29) 13, Rue Professeur Chrétien

centre social, 29200 Brest, France [{« link »: « https://agendatrad.org/e/45195 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-22T14:30:00+02:00 – 2023-10-22T18:00:00+02:00

2023-10-22T14:30:00+02:00 – 2023-10-22T18:00:00+02:00 festnoz festdeiz Détails Autres Lieu centre social, Brest (29) Adresse 13, Rue Professeur Chrétien centre social, 29200 Brest, France Age max 110 Lieu Ville centre social, Brest (29) latitude longitude 48.40424;-4.46951

centre social, Brest (29) https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//