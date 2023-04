festig noz centre social, Brest (29)

festig noz centre social, Brest (29), 19 avril 2023, . festig noz Mercredi 19 avril, 20h30 centre social, Brest (29) 0 Petite soirée danse trad de 20h30 à 22h30 avec les POD,, plijadur et coiron mab ha tad. Danses prévues: Hanterdros, Avant deux de travers, Cochinchine, An dro, suite de l’aven, Guillac, avant deux du trégor, suite tréguer, avant deux du petit bonhomme, An dro, suite de l’aven, Guillac, avant deux du trégor, suite tréguer, avant deux du petit bonhomme, gavotte, suite dardoup source : événement festig noz publié sur AgendaTrad centre social, Brest (29) 1, Rue Professeur Chrétien centre social, 29200 Brest, France [{« link »: « https://agendatrad.org/e/42362 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-19T20:30:00+02:00 – 2023-04-20T00:30:00+02:00

2023-04-19T20:30:00+02:00 – 2023-04-20T00:30:00+02:00 festnoz festdeiz

Détails Autres Lieu centre social, Brest (29) Adresse 1, Rue Professeur Chrétien centre social, 29200 Brest, France Age max 110 Lieu Ville centre social, Brest (29)

centre social, Brest (29) https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//