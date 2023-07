Création sonore de paysages imaginaires centre social Biars-sur-Cère, 3 août 2023, Biars-sur-Cère.

Création sonore de paysages imaginaires 3 – 23 août centre social

Deux semaines d’ateliers sont proposées dans les villes de Bretenoux et Biars sur Cère dans le Lot au mois d’Août. Une semaine d’écriture et de lecture, d’initiation à la prise de son et au montage d’une création sonore. Dans la deuxième semaine, on mettra en musique les histoires écrites par chaque participant avec l’intervention du musicien/conteur pour enfant, Maldemer le pirate.

centre social 46400 biars sur cère Biars-sur-Cère 46130 Lot Occitanie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-03T10:00:00+02:00 – 2023-08-03T16:30:00+02:00

2023-08-23T09:00:00+02:00 – 2023-08-23T16:30:00+02:00

© Wekadoc