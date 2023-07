Cet évènement est passé Atelier « Arts et sciences en bas de chez toi » à Beauregard Centre Social Beauregard ASSQOT Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Toulouse Atelier « Arts et sciences en bas de chez toi » à Beauregard Centre Social Beauregard ASSQOT Toulouse, 19 juillet 2023, Toulouse. Atelier « Arts et sciences en bas de chez toi » à Beauregard Mercredi 19 juillet, 17h00 Centre Social Beauregard ASSQOT Aucun matériel à prévoir Une rencontre d’une doctorante plasticienne avec le public pendant 2h pour découvrir ses projets artistiques autour de « l’artiste-ingénieur » et de la création art-science.

Venez voir et comprendre ce qui se cache derrière ses objets de science-fiction et vous imprégner de robotique mêlée à la bidouille. Centre Social Beauregard ASSQOT 40 chemin de Beauregard 31300 Toulouse Toulouse 31300 Casselardit / Fontaine-Bayonne / Cartoucherie Haute-Garonne Occitanie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-19T17:00:00+02:00 – 2023-07-19T19:00:00+02:00 © Ninon Deljehier

