Nièvre Femmes, vie, liberté et 120 ans de luttes en Iran Centre Social Banlay Espace Martin Luther King Nevers, 10 octobre 2023, Nevers. Femmes, vie, liberté et 120 ans de luttes en Iran Mardi 10 octobre, 18h30 Centre Social Banlay Espace Martin Luther King Entrée libre et gratuite Les Altérophiles proposent chaque semaine des conférences suivies d’une discussion avec l’assemblée. L’entrée est gratuite et accessible à tous. Centre Social Banlay Espace Martin Luther King Rue Georges Guynemer 58000 Nevers Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « email », « value »: « lesalterophiles@gmail.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

