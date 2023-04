Manifeste pour une pédagogie libertaire et autogestionnaire Centre Social Banlay Espace Martin Luther King Nevers Catégories d’Évènement: Nevers

Manifeste pour une pédagogie libertaire et autogestionnaire Centre Social Banlay Espace Martin Luther King, 6 avril 2023, Nevers. Manifeste pour une pédagogie libertaire et autogestionnaire Jeudi 6 avril, 19h00 Centre Social Banlay Espace Martin Luther King Entrée libre et gratuite Hugues Lenoir est enseignant-chercheur émérite en Sciences de l’Education à l’Université Paris-Nanterre. Centre Social Banlay Espace Martin Luther King Rue Georges Guynemer 58000 Nevers Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « email », « value »: « lesalterophiles@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0688856374 »}, {« type »: « link », « value »: « https://hugueslenoir.fr/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

