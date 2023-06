Lectures tout public centre social Balzac à vitry sur seine Vitry-sur-Seine Vitry-sur-Seine Catégories d’Évènement: Val-de-Marne

Vitry-sur-Seine Lectures tout public centre social Balzac à vitry sur seine Vitry-sur-Seine, 24 juin 2023, Vitry-sur-Seine. Lectures tout public Samedi 24 juin, 14h30 centre social Balzac à vitry sur seine Entrée libre, par groupe de 1 à 3 personnes Venez passer un moment suspendu avec nous, lors de la fête de quartier : de une à plusieurs minutes, nous vous lirons le ou les textes de votre choix. Mettez votre casque, choisissez un texte parmi notre liste, et détendez-vous. Votre casque est relié à notre micro, et vous permet de vous laissez bercer par le texte, le temps de quelques minutes. Plusieurs textes au choix, dans une large liste (théâtre, poésie, roman, contes) pour tous les âges et tous les publics ! centre social Balzac à vitry sur seine 7 Rue Olympe de Gouges, 94400 Vitry-sur-Seine Vitry-sur-Seine 94400 Vitry Sud – Ardoines Val-de-Marne Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-24T14:30:00+02:00 – 2023-06-24T17:30:00+02:00

