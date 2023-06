Le numérique s’anime à Bagatelle Centre Social Bagatelle Talence Talence Catégories d’Évènement: Gironde

Talence Le numérique s’anime à Bagatelle Centre Social Bagatelle Talence, 12 juin 2023, Talence. Le numérique s’anime à Bagatelle Lundi 12 juin, 14h30 Centre Social Bagatelle Entrée libre — Invitation —

Venez apprendre, découvrir, vous amuser, vous faire aider ! -Sensibilisation aux arnaques en ligne

-Les bonnes pratiques enfants/parents

-Comment utiliser mon mail ?

-Accompagnement pour les démarches administratives

-Accompagnement sur ordinateur / tablette / smartphone

-Les applications Bons Plans

-Animations en casque virtul

-Stand de la Caf Gironde : Venez les rencontrer à proximité de chez vous ! — Coin détente / Café et thé offert / soleil garanti ! — Centre Social Bagatelle 203 route de Toulouse, 33 400 Talence Talence 33400 Gironde Nouvelle-Aquitaine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-12T14:30:00+02:00 – 2023-06-12T17:30:00+02:00

2023-06-12T14:30:00+02:00 – 2023-06-12T17:30:00+02:00 Numérique Caf Centre Social Bagatelle Détails Catégories d’Évènement: Gironde, Talence Autres Lieu Centre Social Bagatelle Adresse 203 route de Toulouse, 33 400 Talence Ville Talence Departement Gironde Age max 99 Lieu Ville Centre Social Bagatelle Talence

Centre Social Bagatelle Talence Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/talence/

Le numérique s’anime à Bagatelle Centre Social Bagatelle Talence 2023-06-12 was last modified: by Le numérique s’anime à Bagatelle Centre Social Bagatelle Talence Centre Social Bagatelle Talence 12 juin 2023