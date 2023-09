Réunion publique (quartiers Sud) : aménagement de l’aire de jeux du parc Fontier Centre Social Assia Djebar Roubaix, 27 octobre 2023, Roubaix.

Aménagement de l’aire de jeux du Parc Fontier

Ordre du jour de la réunion :

Présentation du projet

VENDREDI 27 OCTOBRE 2023 À 17H

CENTRE SOCIAL ASSIA DJÉBAR

1 Rue Dupuy de Lome à Roubaix

En présence de :

– Ghislaine WENDERBECQ, Adjointe au maire déléguée aux quartiers sud

Contact :

Mairie des Quartiers Sud

188, Boulevard de Fourmies 59100 Roubaix

Tél : 03 20 99 92 10

Centre Social Assia Djebar 1, rue Dupuy de Lôme 59100 Roubaix Roubaix 59100 Sud Nord Hauts-de-France 03 74 09 63 87 http://iciela.fr https://www.facebook.com/csdjebar Le Centre Social Assia Djebar est une association qui anime le débat démocratique, accompagne des mobilisations et des projets d’habitant.e.s, et construit de meilleures conditions de vie, aujourd’hui et pour demain. Il propose des activités sociales, éducatives, culturelles, familiales pour répondre aux besoins des habitant.e.s.

