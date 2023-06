Les Quartiers font leur cinéma – Sud Centre Social Assia Djebar Roubaix, 5 juillet 2023, Roubaix.

Les Quartiers font leur cinéma – Sud Mercredi 5 juillet, 14h00, 16h00 Centre Social Assia Djebar Entrée libre

La petite bande, c’est Cat, Fouad, Antoine et Sami, quatre collégiens de 12 ans, qui s’embarquent dans un projet fou : faire sauter l’usine qui pollue leur rivière. Pour les aider, ils décident de faire rentrer dans leur petite bande, Aimé, un gamin rejeté et solitaire.

Les Quartiers font leur cinéma est une série de projections de cinéma familial dans des salles au coeur des quartiers de Roubaix. Les films ont été choisis en concertation avec les habitants pour permettre aux familles de venir avec les plus petits. A chaque fin de séance, un goûter est offert par le service Culture et proposé par des associations de quartiers.

Centre Social Assia Djebar 1, rue Dupuy de Lôme 59100 Roubaix Roubaix 59100 Sud Nord Hauts-de-France 03 74 09 63 87 http://iciela.fr https://www.facebook.com/csdjebar Le Centre Social Assia Djebar est une association qui anime le débat démocratique, accompagne des mobilisations et des projets d’habitant.e.s, et construit de meilleures conditions de vie, aujourd’hui et pour demain. Il propose des activités sociales, éducatives, culturelles, familiales pour répondre aux besoins des habitant.e.s.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-05T14:00:00+02:00 – 2023-07-05T16:00:00+02:00

2023-07-05T16:00:00+02:00 – 2023-07-05T18:00:00+02:00

cinéma roubaix

P. Salvadori