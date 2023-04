Architectures à la loop Centre Social Assia Djebar, 14 juin 2023, Roubaix.

Architectures à la loop Mercredi 14 juin, 15h00 Centre Social Assia Djebar gratuit

Nouvelle saison culturelle « 2023 Architectures du mondes ».

A l’occasion d’un rallye-photo et d’ateliers de pratiques musicales mêlant prises de vues, captations sonores, écriture de textes et composition, les jeunes encadrés par le binôme d’artistes Charlotte Dubois (thérémine – chant) et BlackAdopo (human beatbox – MAO) racontent Roubaix, son histoire, ses bâtiments, ses habitants et habitantes.

La restitution prend la forme d’une exposition sonore qui invite à (re) découvrir le patrimoine textile de Roubaix.

Le mercredi 14 juin à 15h : au Centre social Assia Djebar (1 rue Dupuy de Lôme)

Photo : Hôtel Auguste Lepoutre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-14T15:00:00+02:00 – 2023-06-14T17:00:00+02:00

