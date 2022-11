Stage d’accordéon Centre social, Arnay-le-Duc (21)

Stage d’accordéon Centre social, Arnay-le-Duc (21), 19 novembre 2022, . Stage d’accordéon Samedi 19 novembre, 10h00 Centre social, Arnay-le-Duc (21)

35

organisé par ALJC – Loisirs Jeunesse Culture Centre social, Arnay-le-Duc (21) 3, Rue de la gare Centre social, 21230 Arnay-le-Duc, France [{« link »: « https://www.agendatrad.org/e/39016 »}, {« link »: « https://www.agendatrad.org/ »}] Originaire de Bresse, Killian Flatot a fait ses armes au sein d’Arcadanse. Ce qui le caractérise, c’est une bonne dose de groove et une rythmique à toute épreuve. Pilier de Gros Vivier, on le retrouve dans le duo Tunnel ainsi que dans sa nouvelle formation le FC Killians. Il propose un stage autour du jeu de main gauche : Harmoniser, enrichir et rythmer un thème (ouvert à tous les niveaux sauf grands débutants). Un bal trad aura lieu le soir à partir de 20h30 avec Gros Vivier au domaine du Grand Nanteux à Maligny source : événement Stage d’accordéon publié sur AgendaTrad

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-19T10:00:00+01:00

2022-11-19T14:00:00+01:00

Détails Autres Lieu Centre social, Arnay-le-Duc (21) Adresse 3, Rue de la gare Centre social, 21230 Arnay-le-Duc, France Age maximum 110 lieuville Centre social, Arnay-le-Duc (21)

Centre social, Arnay-le-Duc (21) https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//