PAF : 15 euros, sur place ou en ligne

Apprenez à greffer les arbres fruitiers (pommes et poires) et repartez avec vos arbres greffés handicap moteur mi centre social APMV, Massy 22 allée Albert Thomas 91300 Massy Villaine Massy 91300 Essonne Île-de-France La greffe est une technique ancestrale de multiplication des arbres fruitiers. Elle permet d’obtenir facilement des sujets sains et prolifiques.

Avec Rémi, nous nous entrainons à ce geste simple mais précis et mettons en pratique dans des conditions réelles sur des porte-greffes sélectionnés et des variétés anciennes de pommiers et de poiriers.

La formation se déroule en salle le 11 mars 2023, à Massy (91), au 22 allée Albert Thomas (APMV), de 14 h à 17 h 30.

Le matériel (greffoir) est à disposition.

Si vous voulez emporter des arbres greffés, vous pouvez réserver portes-greffe + greffons.

