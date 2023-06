Marchands de tapis Centre social – Antenne Michelet Athis-Mons, 10 juillet 2023, Athis-Mons.

Marchands de tapis 10 – 13 juillet Centre social – Antenne Michelet Entrée libre, sur inscription, 14 places disponibles, Matériel fourni par le collectif

L’atelier Marchands de tapis, initié en 2021 par quatre artistes – Fanny Alizon, Elsa Fauconnet, Antoine Liebaert et Eole Portal-Menichetti, propose de faire découvrir l’univers du tapis à un public de différents âges et nivaux. Après une initiation rapide à différentes techniques (broderie / punch needle / pistolet tufting), les participant.e.s collaboreront à la création d’un tapis collectif.

A partir de 11 ans.

Sur inscription auprès de l’école et Espace d’art contemporain Camille Lambert eart.lambert@grandorlyseinebievre.fr / 01 69 57 82 50

> Du 10 au 13 juillet 2023 : 10h30-12h30 de 11 à 15 ans (entrée en 6ème) / 14h-17h : + de 15 ans

Centre social, antenne Michelet

Centre social – Antenne Michelet 1 rue Pierre Bérégovoy 91200 Athis-Mons Athis-Mons 91200 Essonne Île-de-France L'Antenne Michelet est le siège social du Centre social éclaté.

L’Antenne Michelet est un lieu convivial, de rencontres et d’initiatives ouvert à tous. Quelle que soit son origine sociale ou ethnique, son sexe ou son âge, chacun peut venir s’exprimer librement, être accueilli, écouté, informé, orienté et associé aux actions engagées.

En lien avec les associations locales et les partenaires institutionnels, l’équipe propose également des activités, des animations et des services variés. Le Centre Social participe à la dynamique du quartier en favorisant le mieux vivre ensemble, notamment par la mise en place de projets dans lesquels habitants et usagers ont un rôle central, et où chacun trouve l’occasion d’exprimer ses idées, ses envies, ses points de vue et ses savoir-faire.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-10T10:30:00+02:00 – 2023-07-10T12:30:00+02:00

2023-07-13T10:30:00+02:00 – 2023-07-13T12:30:00+02:00

© Claire-Marie Régent