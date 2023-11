SPECTACLE-ACTION Meriem V/ Dihya : La reine berbère et juive ? Centre Social Anne Marie Vivé Compiègne, 29 novembre 2023, Compiègne.

1er volet d’un série de deux spectacles entre le théâtre & le conte moderne

Musique Live

Conception, mise en scène & jeu : Safia Merzouk

Conception musicale & musique live : Ahlam Slama

A partir de 11 ans

Durée : 1H + échange

Une jeune fille entre au collège. Elle est intelligente, sensible aux injustices, courageuse. Elle prend la défense d’une de ses camarades et connaît elle-même le harcèlement, mêlé à du racisme ordinaire. Elle ne sait comment réagir. Elle fait la rencontre de la reine Dihya, une reine berbère du 7ème siècle plus connue sous le nom de Kahina. Cette cheffe des armées, personnage historique puissant et inspirant, est liée à l’histoire de ses parents. Meriem est d’origine algérienne et berbère. Cette rencontre l’aidera de bien des manières.

Le spectacle est suivi d’un échange-action sur les questions soulevées pendant le spectacle.

