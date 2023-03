Viens jouer en famille au centre social Annam ! Centre social Annam Paris Catégorie d’Évènement: Paris

Viens jouer en famille au centre social Annam ! Centre social Annam, 22 mars 2023, Paris. Viens jouer en famille au centre social Annam ! Mercredi 22 mars, 15h00 Centre social Annam Venez nombreux participer à notre après-midi ateliers en famille le mercredi 22 mars 2023 de 15h à 17h.

Gratuit, sur inscription à partir de 3 ans au centre social au 01 45 71 23 55 ou par mail myriam.bahouche@cafparis.cnafmail.fr

Programmation :

-Ateliers enfants-parents : lectures Kamishibai – Eveil musical – Création de personnages POP en gommettes – Atelier numérique TIP TAP

-Goûter géant: les parents sont invités à apporter une boisson ou un gâteau à partager

– Atelier géant de peinture en famille : petits et grands seront le temps d’un instant de grands peintres… Centre social Annam 4 rue d’annam 75020 PARIS Paris 75020 Quartier du Père-Lachaise Île-de-France [{« link »: « mailto:myriam.bahouche@cafparis.cnafmail.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-22T15:00:00+01:00 – 2023-03-22T17:00:00+01:00

