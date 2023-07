ATTENTION, POESIE EN LIBERTE ! Centre Social André Dhotel, Charleville-Mézières Charleville-Mézières, 20 juillet 2023, Charleville-Mézières.

ATTENTION, POESIE EN LIBERTE ! Jeudi 20 juillet, 10h00, 14h00 Centre Social André Dhotel, Charleville-Mézières Gratuit

La poésie investit votre centre social avec Partir en livre !

Jouez avec les mots et inventez vos poèmes, avec le jeu Matière à poème, puis créez votre propre livre de la reliure à l’impression en passant par le pliage avec l’artiste Gaëlle Allart.

Vous préférez une pause poésie ? L’espace lecture est là pour ça !

Moment convivial assuré pour se retrouver en famille et entre amis cet été !

Plus d’infos sur notre page Facebook

DATE 20/07/2023

LIEU : Centre social André Dhotel, Charleville-Mézières.

HORAIRE : 10H A 12H / 14H A 16H

RESERVE AU PUBLIC DU CENTRE SOCIAL

ACCES PMR

GRATUIT

Centre Social André Dhotel, Charleville-Mézières Charleville-Mézières Charleville-Mézières 08000 Ardennes Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/centre.detinqueux/ »}, {« type »: « email », « value »: « secretariat@creationspourlenfance.org »}, {« type »: « phone », « value »: « 0326081326 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-20T10:00:00+02:00 – 2023-07-20T12:00:00+02:00

2023-07-20T14:00:00+02:00 – 2023-07-20T16:00:00+02:00

poésie partirenlivre