Atelier cuisine Centre social Alexis Peyret, 12 avril 2023, Serres-Castet .

2023-04-12 10:00:00 – 2023-04-12 14:00:00

EUR 4 4 Atelier cuisine et repas : entrée, plat et dessert !

Les carottes du lapin de Pâques, lasagne et nid de pâques au chocolat.

A partir de 3 ans.

Sur inscription obligatoire.

+33 6 74 26 35 95 Centre Alexis Peyret

