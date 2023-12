Marché de noël et Spectacle du Centre social Albert Jacquard Centre social Albert Jacquard Lille, 16 décembre 2023 13:00, Lille.

Oyé Oyé , Rendez-vous à notre Centre Social Albert Jacquard le Samedi 16 décembre 2023.

– Pour notre marché de noël de 14h à 18h (Entrée Libre) au rez de chaussée 1er étage / niveau -1

– Notre spectacle de noël « Rêves en bleu »* (sur inscription, places limitées) – Les horaires : 15h00 : complet et 16h30 : Quelques places disponibles

On vous attend nombreux pour fêter ensemble cette fin d’année !

Inscription au spectacle : contact@csjacquard.fr

* Sous réserve des places disponibles

Plus d’infos sur nous : https://linktr.ee/centresocialalbertjacquard

Centre social Albert Jacquard 113-115 rue Saint Gabriel lille Lille 59000 Saint-Maurice Pellevoisin Nord Hauts-de-France 0320519047 http://www.csjacquard.fr https://www.facebook.com/CentreSocialAlbertJacquard;https://www.instagram.com/cs_albertjacquard_lille;https://twitter.com/cs_jacquard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-16T14:00:00+01:00 – 2023-12-16T18:00:00+01:00

