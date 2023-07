Atelier – Portraits biographiques et artistiques des artistes de la Villa Air Bel Centre social Air Bel Marseille Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille Atelier – Portraits biographiques et artistiques des artistes de la Villa Air Bel Centre social Air Bel Marseille, 10 juillet 2023, Marseille. Atelier – Portraits biographiques et artistiques des artistes de la Villa Air Bel 10 – 24 juillet Centre social Air Bel Dans les années 1940, à Marseille, un journaliste américain nommé Varian Fry va permettre à des centaines de personnes de quitter la France occupée par les Nazis pour rejoindre les USA.

Parmi eux, de nombreux artistes et intellectuels de renom comme André Breton, Wifredo Lam, Max Ernst, Marcel Duchamp, Hannah Arendt, Claude Lévi-Strauss ou encore Marc Chagall ont séjourné dans une villa dans le quartier Air Bel.

Accompagnés par un auteur de BD, des jeunes de ce quartier devenu aujourd’hui un quartier populaire font revivre ces artistes prestigieux et cette époque à travers des portraits écrits et dessinés. Centre social Air Bel 36 bis Rue de la Pinède, 13011 Marseille Marseille 13011 11e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-10T14:00:00+02:00 – 2023-07-10T17:00:00+02:00

2023-07-24T14:00:00+02:00 – 2023-07-24T17:00:00+02:00 © Thomas Gosselin / Atrabile Détails Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille Autres Lieu Centre social Air Bel Adresse 36 bis Rue de la Pinède, 13011 Marseille Ville Marseille Departement Bouches-du-Rhône Lieu Ville Centre social Air Bel Marseille

Centre social Air Bel Marseille Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marseille/