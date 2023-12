Cet évènement est passé Noël solidaire Centre social Agora, 1 rue Fernand-Picquette, Fosses Fosses Catégories d’Évènement: Fosses

Val-d'Oise Noël solidaire Centre social Agora, 1 rue Fernand-Picquette, Fosses Fosses, 4 décembre 2023 08:00, Fosses. Noël solidaire 4 – 18 décembre Centre social Agora, 1 rue Fernand-Picquette, Fosses Le centre social Agora Du 4 au 18 décembre, venez déposer vos jouets et jeux en bon état, et propres, au centre social Agora à Fosses.

Ils seront transmis à la section locale du Secours Populaire à Fosses qui les distribuera aux enfants des familles qu’elle suit. Centre social Agora, 1 rue Fernand-Picquette, Fosses 1 rue Fernand-Picquette, 95470 Fosses Fosses 95470 Val-d’Oise Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « accueilagora@mairiefosses.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0134474012 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

