Nièvre Centre Social Accords de Loire – Programmation Estivale Centre Social Accords de Loire Nevers, 5 juillet 2023, Nevers. Centre Social Accords de Loire – Programmation Estivale 5 juillet – 30 août Centre Social Accords de Loire sur inscription auprès du centre social Tout l’été : projet de rénovation du local jeune, activités sportives…. En juillet :

Tous les mardis : actions autour du projet de l’ancienne piscine des BDL (consultation des habitants, ateliers bricolage/mobilier extérieur),

Tous les mercredis : sortie à la journée (étang, apremont…),

Tous les jeudis : projet d’embellissement (site ciblé ancienne piscine BDL),

Tous les vendredis soirs : barbeguette (barbecues festifs),

Le 1er juillet : fête de quartier,

Du 19 au 21 juillet : ateliers photos en partenariat avec la Ville de Nevers,

Le 21 juillet : escape game sur la santé,

En août :

Le 05 aout : sortie au PAL.

* jusqu'au 18 aout / l'accueil du CS restera ouvert

