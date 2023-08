Visites guidées par le Centre Sir John Monash Centre Sir John Monash Fouilloy, 16 septembre 2023, Fouilloy.

Visites guidées par le Centre Sir John Monash 16 et 17 septembre Centre Sir John Monash

Le Centre Sir John Monash vous propose des visites guidées gratuites du cimetière militaire et du Mémorial National australien, où nous raconterons l’histoire de deux soldats rugbymen.

RDV au parking du Memorial National australien le:

samedi 16 septembre à 11h

dimanche 17 septembre à 15h

Les places sont limitées, réservez les dès maintenant.

Centre Sir John Monash route de Villers-Bretonneux Fouilloy 80800 Somme Hauts-de-France 03 60 62 01 40 https://sjmc.gov.au/?lang=fr [{« type »: « email », « value »: « info@sjmc.gov.au »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 60 62 01 40 »}] Le Centre Sir John Monash raconte l’histoire de l’expérience australienne sur le front occidental à travers les mots de ceux qui y ont participé.

Situé à l’arrière du Mémorial National Australien et adjacent au cimetière militaire de Villers-Bretonneux, le Centre Sir John Monash est un site clé du Chemin de Mémoire australien sur le front occidental.

Ce centre offre un contenu multimédia à la pointe de la technologie et permet de faire découvrir la guerre sur le front occidental d’un point de vue australien à travers un certain nombre d’installations interactives et d’expériences immersives. L’application « SJMC » téléchargée sur le téléphone ou la tablette des visiteurs devient un « guide touristique virtuel » le long du cimetière militaire de Villers-Bretonneux, dans le Mémorial National australien et le Centre Sir John Monash.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T11:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

2023-09-17T15:00:00+02:00 – 2023-09-17T16:00:00+02:00

