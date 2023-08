Exposition « Dans la Mêlée » Centre Sir John Monash Fouilloy, 16 septembre 2023, Fouilloy.

Exposition « Dans la Mêlée » 16 et 17 septembre Centre Sir John Monash

L’exposition « Dans la Mêlée », retrace les liens entre le rugby et la Première Guerre mondiale à travers une sélection de photos, affiches, et vidéos d’archives.

Entrée gratuit

Centre Sir John Monash route de Villers-Bretonneux Fouilloy 80800 Somme Hauts-de-France 03 60 62 01 40 https://sjmc.gov.au/?lang=fr Le Centre Sir John Monash raconte l’histoire de l’expérience australienne sur le front occidental à travers les mots de ceux qui y ont participé.

Situé à l’arrière du Mémorial National Australien et adjacent au cimetière militaire de Villers-Bretonneux, le Centre Sir John Monash est un site clé du Chemin de Mémoire australien sur le front occidental.

Ce centre offre un contenu multimédia à la pointe de la technologie et permet de faire découvrir la guerre sur le front occidental d’un point de vue australien à travers un certain nombre d’installations interactives et d’expériences immersives. L’application « SJMC » téléchargée sur le téléphone ou la tablette des visiteurs devient un « guide touristique virtuel » le long du cimetière militaire de Villers-Bretonneux, dans le Mémorial National australien et le Centre Sir John Monash.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00

AWM E03355