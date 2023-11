Renaître d’en haut avec ceux d’en bas – Session diaconie Centre Sèvres Paris Catégorie d’Évènement: Paris Renaître d’en haut avec ceux d’en bas – Session diaconie Centre Sèvres Paris, 2 février 2024, Paris. Renaître d’en haut avec ceux d’en bas – Session diaconie 2 et 3 février 2024 Centre Sèvres Ouvert à tous sur inscription. Tarif : 40€ Notre session s’adresse à des personnes engagées auprès des pauvres. Elle nous permettra :

– de relire notre expérience ;

– de nous former, d’approfondir notre foi en lien avec notre engagement ;

– de prier ensemble, de rendre grâce à Dieu. Nous voudrions que la session nous renouvelle sur notre chemin avec les plus pauvres, et dans la conviction qu’ils sont le trésor de l’Église. Nous espérons qu’elle nous rendra plus créatifs pour leur donner toute leur place dans l’Église. Tarif : 40 € (grâce au soutien du Secours Catholique) PROGRAMME : Vendredi 2 février Accueil à partir de 9 h au Centre Sèvres Matinée (9 h30-12h) :

qui sommes-nous – et qui sont les « pauvres » ? Présentation de la session Réflexion : qui est vraiment « pauvre » ?

Frédéric-Marie Le Méhauté, franciscain, théologien, enseignant au Centre Sèvres Temps du midi (12h-14h) Messe à l’église Saint Ignace Repas « tiré du sac » au Centre Sèvres Après-midi (14h-18h) :

comment la rencontre des pauvres fait-elle évoluer notre foi ? Fraternités et partage d’évangile (Jésus et Nicodème) Table ronde et témoignages

– Martin Choutet, APA, Paris

– Anne Ferrand, aumônerie de la prison de Rodez, membre de l’assemblée synodale de Rome 2023

– Gonzague et Armelle de Fombelle, Maison Bernadette, Marseille Réflexion théologique

Étienne Grieu, jésuite, théologien, recteur du Centre Sèvres Soirée (18h-21h) : renaître d’en haut ! Repas « tiré du sac » au Centre Sèvres Veillée de prière à l’église Saint Ignace Samedi 3 février Accueil à partir de 9h au Centre Sèvres Matinée (9h30-12h) :

à quelles conversions sommes-nous invités par les pauvres ? Réflexion : les conversions provoquées par les pauvres dans l’histoire de l’Église

François Odinet, prêtre, théologien, enseignant au Centre Sèvres Témoignages et échanges : à quelles conversions les pauvres nous invitent-ils aujourd’hui ?

– La conversion écologique (Xavier de Bénazé, jésuite, responsable du projet d’écocentre spirituel au Châtelard – Lyon)

– L’unité dans l’Église (Gilles Rebêche, diacre, fondateur de la Diaconie du Var)

– La fraternité en paroisse (Nicole Vaissière, fondatrice de la Famille Bartimée, Castanet-Tolosan) Temps du midi (12h-14h) Messe à l’église Saint Ignace Déjeuner libre Après-midi (14h-17 h30) : comment s’engager de manière juste ? Réflexion : s’engager sans se brûler

Anne Da, religieuse xavière, accompagnatrice spirituelle Fraternités : réaction à la conférence, relecture de la session Envoi en mission Avec : François ODINET Centre Sèvres 35 bis rue de Sèvres, 75006 Paris Paris 75006 Paris 7e Arrondissement Paris Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-02-02T09:30:00+01:00 – 2024-02-02T21:00:00+01:00

2024-02-02T09:30:00+01:00 – 2024-02-02T21:00:00+01:00
2024-02-03T09:30:00+01:00 – 2024-02-03T17:30:00+01:00

