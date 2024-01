Comment l’école pourrait-elle mieux préparer à faire société ? Centre Sèvres Paris, 16 janvier 2024, Paris.

Comment l'école pourrait-elle mieux préparer à faire société ? Mardis d'éthique publique Mardi 16 janvier

En partenariat avec la revue Etudes et La Croix

« Comment l’école pourrait-elle mieux préparer à faire société? »

L’idéal de l’école républicaine transmettant les valeurs de la République et promouvant le bien commun semble ne plus être rempli. L’échec scolaire, la violence à l’école, le communautarisme se développent et signent une crise de l’institution. De nombreuses réformes ont tenté d’y remédier avec des succès pour le moins incertains. Quelles sont les causes de cet échec ? L’école peut-elle toujours être un lieu d’apprentissage à la vie en société? Quelles pourraient être les voies d’une réforme en ce sens ?

A propos des Mardis d’éthique publique

Chaque premier mardi du mois (hors vacances scolaires), deux expert(e)s réagissent à un sujet d’actualité. Leurs interventions sont commentées et questionnées par deux étudiant(e)s du Centre Sèvres, avant une discussion avec la salle. Les thèmes retenus concernent aussi bien la vie en société que les questions politiques, nationales ou internationales. Il ne s’agit pas d’une conférence académique, mais d’une invitation à discerner, comprendre et analyser, seul ou avec d’autres, les enjeux du thème retenu. Le débat se déroule au Centre Sèvres et peut être suivi à distance sur YouTube.

