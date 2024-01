Chine Plurielle : Le rapport de la Chine avec les deux Corées Centre Sèvres Paris, 13 janvier 2024, Paris.

Tout au long de son histoire, la Corée a été exposée à l’influence culturelle et aux pressions militaires chinoises. C’est ainsi que les premiers États attestés se constituent lors de la période des proto-Trois Royaumes alors que les quatre commanderies de la dynastie chinoise des Han s’installent dans le nord de la péninsule en 108 av. J-C. La période des Trois Royaumes qui s’étend du ier siècle av. J.-C. au viie siècle voit émerger plusieurs royaumes qui se partagent la région jusqu’à l’unification de la péninsule par les Silla qui fondent le royaume de Koryo en 676. Ils vont diriger le pays jusqu’en 1392. Mais à partir de 1232 le pays est envahi puis conquis par les Mongols. La période voit l’émergence du bouddhisme Son, mais aussi l’introduction du néoconfucianisme à partir de 1290. C’est aussi à cette époque qu’apparait la classe sociale des Yangdan qui va dominer la pratique politique et intellectuelle du pays.

L’instauration de la période Choson en 1392 commence par la fin de la domination mongole du pays. Affaibli par des divisions le régime est confronté aux invasions japonaises de 1592 et 1598, puis à celles des Jürchenen 1627 et 1636-1637. La Corée bénéficie au xviiie siècle d’une période de prospérité marquée par un foisonnement culturel important, avant de décliner au XIXe siècle. Le « Royaume ermite » devient alors la cible des prétentions expansionnistes de la Chine, de la Russie et du Japon. Cette dernière l’emporte, et colonise le pays de 1910 à 1945.

La Corée sort de la Seconde Guerre mondiale libérée du Japon, mais divisée le long du 38e parallèle nord entre troupes américaines au sud de cette ligne et troupes soviétiques au nord. Cette situation dégénère en guerre de 1950 à 1953, à l’issue de laquelle deux États sont créés : La Corée du Nord qui rejoint le camp communiste sous la férule de la dynastie Kim et la Corée du Sud qui rejoint le camp américain et qui, après avoir connu plusieurs régimes dictatoriaux, adopte progressivement un régime démocratique à partir des années 1980.

Aujourd’hui, cette division existe toujours avec un sud dont la prospérité et le rayonnement font envie, et un nord qui se lance dans une course effrénée aux armements sur fond de misère. Cette rivalité fait le jeu de la Chine qui profite d’un état tampon et vassal jusqu’au jour où la situation sera incontrôlable. Combien de temps le sud en pleine expansion acceptera-t-il cette situation dangereuse ?

Pour répondre à cette question, nous avons fait appel à M. Antoine Bondaz, docteur en sciences sociales, et chercheur à la Fondation pour la Recherche Stratégique. Ses recherches portent sur la politique étrangère et de sécurité de la Chine, de Taiwan et des deux Corées ainsi que sur les questions stratégiques en Indo-Pacifique.

Avec Antoine BONDAZ

