« De toutes les nations »… Pour la catholicité des Églises – groupe des Dombes Centre Sèvres Paris, 11 janvier 2024, Paris.

« De toutes les nations »… Pour la catholicité des Églises – groupe des Dombes Jeudi 11 janvier 2024, 19h30 Centre Sèvres Sur inscription, participation libre

Cette soirée-débat est co-organisée entre le Centre Sèvres et l’ICP-ISEO à l’occasion de la parution du document : « De toutes les nations »… Pour la catholicité des Églises – Groupe des Dombes, éd. du Cerf, 2023

Qu’est-ce qu’« être catholique » ? Même s’il s’enracine dans la tradition commune du premier millénaire, ce mot soulève aujourd’hui une double interrogation. Du côté catholique, Vatican II dit que l’Église du Christ « subsiste » dans l’Église catholique ; mais celle-ci ne doit-elle pas davantage reconnaître l’ecclésialité des autres communautés chrétiennes ? Du côté protestant, on souligne la nécessaire pluralité des Églises avec leurs instances propres, mais n’est-il pas essentiel de s’ouvrir à une plus grande catholicité ?

De part et d’autre, une conversion est requise. Tel est l’appel que formule le Groupe des Dombes dans son nouveau document. L’enjeu est particulièrement important à l’âge de la mondialisation et dans le contexte actuel du paysage religieux. Que doit être la « catholicité » pour que les Églises puissent donner le témoignage d’une authentique communion, au bénéfice de l’humanité et de notre maison commune ?

Avec la participation de

Christian BACCUET, Paroisse de Pentemont-Luxembourg ; membre du Groupe des Dombes

Nicolas COCHAND, Institut protestant de théologie ; directeur de l’ISEO

Anne-Cathy GRABER, Centre Sèvres ; co-titulaire de la Chaire de théologie œcuménique ; membre du Groupe des Dombes

Anne-Sophie VIVIER-MURESAN, Institut Catholique de Paris ; doyenne du Theologicum

Soirée animée par Michel FEDOU, Centre Sèvres ; co-titulaire de la Chaire de théologie œcuménique ; membre du Groupe des Dombes

Centre Sèvres 35 bis rue de Sèvres, 75006 Paris Paris 75006 Paris 7e Arrondissement Paris Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://centresevres.com/agenda/de-toutes-les-nations-pour-la-catholicite-des-eglises-groupe-des-dombes-ed-du-cerf-2023/ »}] https://centresevres.com/agenda/de-toutes-les-nations-pour-la-catholicite-des-eglises-groupe-des-dombes-ed-du-cerf-2023/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-11T19:30:00+01:00 – 2024-01-11T21:30:00+01:00

2024-01-11T19:30:00+01:00 – 2024-01-11T21:30:00+01:00