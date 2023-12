Autour de la publication « Histoire juive de la France » : quelle contribution des traditions juives à la pensée française ? Centre Sèvres Paris Catégorie d’Évènement: Paris Autour de la publication « Histoire juive de la France » : quelle contribution des traditions juives à la pensée française ? Centre Sèvres Paris, 15 décembre 2023, Paris. Autour de la publication « Histoire juive de la France » : quelle contribution des traditions juives à la pensée française ? Vendredi 15 décembre, 19h30 Centre Sèvres Sur inscription, participation libre L’encyclopédie Histoire juive de la France, publiée chez Albin Michel, rassemble les articles de 150 spécialistes sous la direction de Sylvie Anne Goldberg. Au-delà des fluctuations sur le sort des Juifs en France, elle rend compte surtout de leur active contribution depuis 2 000 ans à la vie du pays, dans ses dimensions sociale, économique, artistique, littéraire, scientifique, politique… et religieuse. Jean Mouttapa, directeur éditorial du projet, présentera cet ouvrage en insistant sur la question des relations judéo-chrétiennes. Il sera accompagné de deux auteurs :

– Rita Hermon-Belot, directrice d’études à l’EHESS, spécialiste de la pluralité religieuse et de la laïcité françaises

– Camille Riquier, doyen de la faculté de philosophie de l'Institut catholique de Paris

Centre Sèvres
35 bis rue de Sèvres, 75006 Paris

