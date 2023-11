Les Miracles de saint Martin par Grégoire de Tours – soirée Sources chrétiennes Centre Sèvres Paris, 13 décembre 2023, Paris.

Les Miracles de saint Martin par Grégoire de Tours – soirée Sources chrétiennes Mercredi 13 décembre, 19h30 Centre Sèvres Sur inscription, participation libre.

En partenariat avec l’Institut des Sources chrétiennes

« Des miracles posthumes ? Saint Martin, ce soldat romain qui a partagé son manteau avec un pauvre transi de froid et est devenu évêque de Tours, semble être encore plus actif après sa mort en 397 que de son vivant.

Deux siècles plus tard, son successeur Grégoire de Tours rapporte les centaines de faits miraculeux advenus depuis sa propre consécration à l’épiscopat en 573 jusqu’à la veille de sa mort en 594 : à la fois pasteur, historien et témoin privilégié, comment a-t-il contribué, pour des siècles, à faire de Tours le plus grand lieu de pèlerinage de Gaule et de Martin un saint si populaire ?

Avec Michel-Yves PERRIN, directeur d’études à l’École Pratique des Hautes Études.

Au terme de la soirée, présentation des autres volumes de Sources Chrétiennes parus en 2023 par Guillaume BADY (CNRS, HiSoMA), directeur de l’Institut des Sources Chrétiennes et Laurence MELLERIN (CNRS, HiSoMA), directrice adjointe des Sources Chrétiennes.

Centre Sèvres 35 bis rue de Sèvres, 75006 Paris Paris 75006 Paris 7e Arrondissement Paris Île-de-France https://centresevres.com/agenda/les-miracles-de-saint-martin-par-gregoire-de-tours/

2023-12-13T19:30:00+01:00 – 2023-12-13T21:30:00+01:00

