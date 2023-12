COP 28 : des raisons d’espérer ? – Mardis d’éthique publique Centre Sèvres Paris Catégorie d’Évènement: Paris COP 28 : des raisons d’espérer ? – Mardis d’éthique publique Centre Sèvres Paris, 5 décembre 2023 18:15, Paris. COP 28 : des raisons d’espérer ? – Mardis d’éthique publique Mardi 5 décembre, 19h15 Centre Sèvres Sans inscription, participation libre En partenariat avec la revue Etudes et La Croix « Nous avons beau essayer de les nier, de les cacher, de les dissimuler ou de les relativiser, les signes du changement climatique sont là, toujours plus évidents. » (Pape François, Laudate Deum, 5). Les nombreux sommets pour le climat ne n’ont pas permis d’enrayer suffisamment cette détérioration par des politiques en faveur de l’environnement. Avons-nous des raisons d’espérer que la COP 28 apportera un changement suffisant ? Intervenants : Laura MOROSINI, Responsable du Mouvement Laudato Si Europe Lucile SCHMID : administratrice de l’Etat au ministère de l’Économie et cofondatrice du think tank La Fabrique écologique. Membre de la rédaction de la revue Esprit. avec les questions de : Eloi DESCAMPS, ancien étudiant au Centre Sèvres, délégué France du mouvement Laudato si, membre du collectif « Lutte et contemplation » Juliette MAUPAS, chargée de mission pour le label Église verte et bénévole aux éclaireuses et Éclaireurs Unionistes de France Animé par Vincent de Féligonde, chef du service économique et social au journal La Croix Centre Sèvres 35 bis rue de Sèvres, 75006 Paris Paris 75006 Paris 7e Arrondissement Paris Île-de-France https://centresevres.com/agenda/mardis-dethique-publique-dec2023/ Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

