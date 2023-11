L’islam chiite : fondements doctrinaux et évolution historique Centre Sèvres Paris Catégorie d’Évènement: Paris L’islam chiite : fondements doctrinaux et évolution historique Centre Sèvres Paris, 23 novembre 2023, Paris. L’islam chiite : fondements doctrinaux et évolution historique Jeudi 23 novembre, 19h30 Centre Sèvres Ouvert à tous sur inscription. Tarif : 17€. Tarifs réduits : 75 % jeunes de moins de 26 ans / 30 % demandeurs d’emploi / 20% deux personnes composant le couple Tel qu’il apparaît à travers ses textes fondateurs, le chiisme est la religion de la figure mystique du Guide divin (Imâm), homme théophanique et initiateur aux mystères de l’être. Il est même possible de dire que le chiisme est la religion de l’Imâm comme le christianisme est celle du Christ. Comment alors une telle religion a-t-elle pu donner naissance en son sein à une idéologie politique qui fonda, dans les années 1970, la révolution islamique en Iran ? La conférence abordera les fondements religieux spécifiques au chiisme ainsi qu’une certaine évolution théologico-juridique dans sa longue histoire. Avec Mohammad-Ali AMIR-MOEZZI Centre Sèvres 35 bis rue de Sèvres, 75006 Paris Paris 75006 Paris 7e Arrondissement Paris Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://centresevres.com/agenda/lislam-chiite-fondements-doctrinaux-et-evolution-historique/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

