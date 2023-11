Dans le malheur, où est Jésus ? – Personnes du Quart Monde et théologiens, comment réfléchir ensemble ? chaire Rodhain Centre Sèvres Paris Catégorie d’Évènement: Paris Dans le malheur, où est Jésus ? – Personnes du Quart Monde et théologiens, comment réfléchir ensemble ? chaire Rodhain Centre Sèvres Paris, 23 novembre 2023, Paris. Dans le malheur, où est Jésus ? – Personnes du Quart Monde et théologiens, comment réfléchir ensemble ? chaire Rodhain Jeudi 23 novembre, 19h15 Centre Sèvres Sur inscription, participation libre La théologie, une affaire de savants… ? Sans renier la spécificité du travail théologique, nous avons souhaité faire se rencontrer des personnes en situation de précarité et des théologiens pour vivre une recherche réellement conjointe, un dialogue à partir d’expériences de vie très différentes, pour expérimenter une mutualisation, penser ensemble. Nous avons nommé cela un « séminaire dialogal ». Qu’avons-nous fait ? Comment ? Plus fondamental encore : pour quoi ? Tel sera le contenu de cette soirée où alterneront des contributions et des échanges avec tous les participants de cette expérimentation. Avec les contributions de : Le Sappel

Chantal BEL, Pierre Davienne et Josiane ROUVIERE La Pierre d’Angle

Jean-Claude Caillaux, Marie-Josiane (Josy) Conry, Sophia étienne, Marie-Agnès Fontanier,

Valérie Hory, Renée LEFEBVRE et Chanceline N’KENKO Paroisse de Chambéry le haut

Evelyne MICHEL Centre Sèvres

Laure Blanchon, Michel Fédou, Frédéric-Marie Le Méhauté, François ODINET et Christophe PICHON

Centre Sèvres
35 bis rue de Sèvres, 75006 Paris

2023-11-23T19:15:00+01:00 – 2023-11-23T21:30:00+01:00

Dates et horaires:
2023-11-23T19:15:00+01:00 – 2023-11-23T21:30:00+01:00

