Selon Saint Paul, tout chrétien est membre du Corps du Christ, qui en est la Tête. Dans le taoïsme, l’adepte s’assimile par des pratiques concrètes au corps du Vieux Seigneur (Laojun), ce qui se dit « faire corps avec le Dao » (tidao). Pourrait-on en conclure : corps divin = corps social ?

A propos du cycle « Approches croisées »

Michel Fédou, théologien enseignant au Centre Sèvres, et John Lagerwey, directeur de l’Institut Ricci, proposent une mise en vis-à-vis du christianisme latin et du taoïsme au fil de quatre journées d’études. Ces rencontres exploreront les convergences et divergences dans la conception du corps divin et du corps social, le rapport entre foi et confiance, la conception du péché et de sa réparation, ou encore les notions de Trinité et Triade. Une façon de mieux comprendre les lieux possibles de dialogue entre cultures occidentale et chinoise.

Prochaines dates :

Conférence du 6 février.

Conférence du 2 avril.

Conférence du 28 mai.

Avec Michel FÉDOU et John LAGERWEY

