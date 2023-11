Croq’Philo – Le pouvoir des images Centre Sèvres Paris Catégorie d’Évènement: Paris Croq’Philo – Le pouvoir des images Centre Sèvres Paris, 9 novembre 2023, Paris. Croq’Philo – Le pouvoir des images Jeudi 9 novembre, 12h45 Centre Sèvres Sur inscription, participation libre Les images puissantes – peintures, sculptures, photographies ou autres – contiennent souvent des motifs ou éléments constitutifs qui, en les construisant, agissent sur le regard du spectateur et opèrent en quelque sorte dans son esprit exactement ce qu’ils montrent. Dans cette série de conférences, nous explorerons à chaque fois la force d’un tel motif, tel qu’il apparaît à travers l’histoire des images produites par les cultures humaines : le miroir, l’arbre, l’escalier, la colonne, la main et le nœud. Ce cycle de conférence ne requiert aucune connaissance préalable. Elle vise avant tout à faire découvrir quelques œuvres contemporaines saisissantes et à se mettre à l’écoute de ce qu’elles donnent à voir. Autres dates du cycle : Conférence du 9 novembre.

Conférence du 16 novembre.

Conférence du 23 novembre.

Conférence du 30 novembre.

Conférence du 7 décembre.

Conférence du 14 décembre. A propos des cycles de conférences Croq’Théo et Croq’Philo :

Une pause théologique et philosophique de 45 minutes à l’heure du déjeuner, pour une première approche de grandes questions universelles. Chaque thème est développé par un enseignant sur 4 à 6 semaines (1 séance par semaine). Avec Jan KOENOT Centre Sèvres 35 bis rue de Sèvres, 75006 Paris Paris 75006 Paris 7e Arrondissement Paris Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://centresevres.com/agenda/croqphilo-le-pouvoir-des-images/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

