Croq'Théo – 4 figures de la spiritualité hindoue

Mercredi 8 novembre, 12h45
Centre Sèvres
Sur inscription, participation libre

Brèves mais intenses, une série de quatre rencontres avec des femmes et des hommes, témoins remarquables de la quête intérieure selon les traditions de l'hindouisme. Nous parcourrons ensemble quelques extraits de leurs chants.

(Chaque séance du cycle peut-être suivie de façon autonome)

1/4 Utpaladeva (Cachemire, 10e siècle) : « rien n'aide à Te voir, rien n'empêche de Te voir »

Prochaines dates : 8 novembre

29 novembre A propos des cycles de conférences Croq’Théo et Croq’Philo :

Une pause théologique et philosophique de 45 minutes à l'heure du déjeuner, pour une première approche de grandes questions universelles. Chaque thème est développé par un enseignant du Centre Sèvres. Les conférences sont proposées en participation libre.

Centre Sèvres
35 bis rue de Sèvres, 75006 Paris

